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Новый высокотехнологичный мукомольный комплекс открыли в Акмолинской области

28 Ноября 2019 15:01
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Новый высокотехнологичный мукомольный комплекс открыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ КАЗИНФОРМ - В Кокшетау дан старт работе завода по производству муки из твердых сортов пшеницы ТОО «Agrimer-Astyk». В торжественной церемонии открытия принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает МИА «Казинформ».

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«Стало доброй традицией в преддверии больших государственных праздников для нашей страны – Дня Первого Президента и Дня Независимости открывать новые предприятия. Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым поставлена перед нами задача по увеличению к 2022 году производительности труда и экспорта переработанной продукции не менее, чем в 2,5 раза. И сегодня мы стали свидетелями появления нового высокотехнологичного мельничного комплекса, который позволит увеличить объемы промышленной переработки зерна. Позвольте выразить благодарность руководителю предприятия Николаю Казаку и его коллективу за достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона», – подчеркнул аким области Ермек Маржикпаев в своем поздравительном слове.



Предприятие оснащено современным оборудованием итальянского производства. Партнером ТОО «Agrimer-Astyk» является известный мировой лидер, итальянская продовольственная компания «Barilla», которая намерена для выпуска в Москве своей брендовой продукции – пасты – использовать именно кокшетаускую крупку, муку для производства макаронных изделий премиум-класса.



В целом, в проект инвестировано 2,5 млрд тенге. Фондом развития предпринимательства «Даму» оказана финансовая подддержка на сумму более 790 млн тенге.

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Ключевые слова: Акмолинская область,
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