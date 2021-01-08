Новый выбор - новая стратегия. Казахстан на пути демократических изменений - Анджей Кажимерски

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - На сайте польского портала SIEWIE.TV 7 января 2021 года была опубликована статья Анджея Кажимерски «Новый выбор - новая стратегия. Казахстан на пути демократических изменений», посвященная грядущим выборам в Мажилис Парламента и маслихаты РК. МИА «Казинформ» публикует перевод полного текста данной статьи.

Предстоящее воскресенье 10 января может стать одной из самых важных дат в истории Казахстана. В этот день в новом формате пройдут выборы в Парламент Казахстана, а также в органы местного самоуправления - аналог польских областных, районных и муниципальных советов. Новый формат подразумевает введение института парламентской оппозиции, а также 30% квоты в избирательных списках для женщин и молодежи. Это еще один шаг к полной демократизации жизни в стране.

«Казахстан последовательно реализует политические реформы, новый этап которых в 2019 году инициировал Президент Касым-Жомарт Токаев», - говорит Алим Кирабаев, посол Республики Казахстан в Республике Польша. - Обеспечив преемственность власти, Глава Казахстана задал новое направление развития страны, основанное на общественном диалоге, плюрализме мнений и разнообразии взглядов. В соответствии с положениями политического курса Президента по дальнейшему развитию страны, население будет оказывать все большее влияние на эти процессы. Поэтому были провозглашены новые национальные политические парадигмы: «Слышащее государство», «Разные мнения - единая нация», «Успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны», а также «Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ

Одним из ключевых пунктов президентской повестки дня стало создание и работа Национального совета общественного доверия (НСОД), в который вошли известные политики, общественные деятели, экономисты и интеллектуалы. Деятельность Национального совета осуществляется в политическом, социальном и экономическом измерениях; в его повестку входят самые актуальные и наболевшие вопросы государственного развития. Результатом серии заседаний НСОД с участием Президента стала разработка и принятие пакета важных политических реформ, результатом которых стало совершенствование законов «О мирных собраниях», «О выборах», «О политических партиях», которые на практике закрепляют принципы политического плюрализма.

Кроме того, Парламент Казахстана также принял следующие законы:

- «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов»;

- «О деятельности общественных советов»;

- «О противодействии домашнему насилию»;

- «О семье и гендерной политике»;

- «Об охране материнства и детства».

В частности, впервые в законодательство Казахстана внесено правило уведомления о намерении организовать мирные собрания и митинги (до сих пор применялся принцип обязательного получения разрешений). Порог членства в партии, необходимый для государственной регистрации, снижен с 40 тысяч человек до 20 тысяч. Приняты поправки в Уголовный кодекс относительно декриминализации статьи 130 («Клевета») и гуманизации статьи 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной и религиозной розни»).

27 августа 2020 года стало важной датой в развитии демократизации жизни в Казахстане. Именно тогда Президент Токаев утвердил Концепцию развития гражданского общества в Республике Казахстан до 2025 года, которая широко и подробно обсуждалась с гражданским обществом в течение последних двух лет. Целью концепции является создание благоприятных условий для развития гражданского общества и обеспечение эффективных методов взаимодействия граждан и государства в различных формах на основе равноправного партнерства.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

На открытии осенней сессии Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2020 года Президент Токаев обнародовал Послание народу «Казахстан в новой реальности: время действий», которое с учетом текущих вызовов современности в этом году было более обширное, чем предыдущее. Глава государства представил новую модель государственного управления, приоритеты экономического, территориального и социального развития в новых реалиях, включая доступное качественное образование, систему здравоохранения, экологию и защиту биоразнообразия, принцип справедливого государства, защищающего интересы граждан, развитие цифровизации, что является основополагающим элементом любого процесса реформирования, участие граждан в управлении государством, что по сути должно привести к созданию качественно нового национального сообщества Казахстана. В частности, Президент представил инициативы, касающиеся введения прямых выборов сельских акимов (эквивалентов сельских руководителей солтысов в Польше), реформы органов общественного порядка, корректировки национального законодательства в соответствии с положениями Международной конвенции против пыток, а также другие мероприятия, направленные на реализацию концепции «Слышащего государства».

НОВЫЙ ВЫБОР – НОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Еще одним важным моментом для процесса демократизации жизни в Казахстане стало подписание 21 октября 2020 года Президентом Касым-Жомартом Токаевым Указа о назначении 10 января текущего года очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Казахстана. Центральная избирательная комиссия Казахстана также издала постановление о проведении выборов депутатов маслихатов всех уровней. Все политические партии, действующие в политической жизни страны, успели подготовиться к участию в предстоящей избирательной кампании, создать предвыборную площадку и улучшить партийную инфраструктуру.

Отвечающие за правильное ведение избирательной кампании Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура постоянно контролируют соблюдение законодательства, прозрачность и справедливость избирательной кампании. Эти мероприятия, по заверению политических властей страны, были предприняты для обеспечения политической модернизации, развития многопартийной системы и расширения участия граждан в общественной и политической жизни страны.

Поправками в Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и в закон «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» внесены изменения и дополнения, предусматривающие введение института парламентской оппозиции и регулирование ее деятельности.

Теперь выборы одного председателя и двух секретарей постоянных комиссий Мажилиса Парламента пройдут из числа оппозиционных депутатов. Кроме того, парламентская оппозиция имеет право инициировать парламентские слушания не менее одного раза в течение одной сессии и определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. При этом председателям фракций политических партий гарантируется право выступать на совместных заседаниях палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях постоянных комиссий, рабочих групп, на парламентских слушаниях и других мероприятиях. Кроме того, Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и Закон «О политических партиях» содержат положения, которые впервые в парламентской практике вводят правило 30% квоты на участие женщин и молодежи в партийных списках. Этот стандарт станет действенным механизмом вовлечения женщин и молодежи в работу Парламента и местных представительных органов, что будет способствовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны.

Очень важным изменением является то, что предстоящие выборы в маслихаты впервые будут проводиться по партийным спискам. Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии и активизирует деятельность политических партий.

«Это совершенно новые элементы избирательной кампании в нашей стране», - утверждает Алим Кирабаев, посол Республики Казахстан в Республике Польша. - Внедренные нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны».

БЕЗ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Казахстан подтверждает свою приверженность реализации основного права на жизнь и человеческое достоинство. Поэтому Президент Казахстана Токаев, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объявил о решении страны присоединиться ко Второму Факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах. 23 сентября 2020 года этот документ подписал Постоянный представитель Казахстана при ООН в Нью-Йорке. Международные организации приветствовали решение Казахстана отменить смертную казнь. В частности, Совет Европы считает, что этот шаг «расширяет семью стран, не применяющих смертную казнь и считающих, что смерть не является мерой справедливости».

Как заявил Посол Алим Кирабаев, эти шаги являются лишь началом реформ в политической сфере Казахстана, модернизация которой будет продолжена. Основная цель реформ - повышение эффективности всего государства. И это основано на решении самих казахстанцев, представляющих различные политические взгляды.



