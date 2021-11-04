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Новый всплеск распространения COVID-19 зарегистрирован в Китае

4 Ноября 2021 09:24
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Новый всплеск распространения COVID-19 зарегистрирован в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – За минувшую среду в материковом Китае выявлено 87 новых локальных случаев заражения. Об этом сообщает Госкомитет по делам здравоохранения КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Из них 44 случая зарегистрированы в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на севере Китая и 20 – в городе Шицзячжуан, расположенном вблизи столицы КНР – г. Пекине.

На этой неделе объявлен локдаун в г.Шицзячжуане (провинция Хэбэй, Северный Китай), в котором проживают более 10 миллионов человек. Администрация города выпустила уведомление, в котором призывает всех местных жителей изолироваться на дому и пройти тестирование на коронавирус.

Новая волна локальных заражений коронавирусом в Китае началась с середины октября и распространилась за это время на более чем половину провинций и районов КНР.

На фоне распространения новой волны коронавируса власти Пекина принимают жесткие ограничительные меры. Жителям рекомендовано воздерживаться от поездок за пределы столицы Китая и сокращать все несущественные массовые мероприятия.

Из-за угрозы распространения коронавируса ряд международных форумов, которые должны были состояться в ноябре в Пекине перенесены на более поздние сроки.

По данным Госкомиссии по делам здравоохранения КНР, по состоянию на 3 ноября в ходе кампании массовой вакцинации населения, стартовавшей в декабре 2020 года, медики Китая сделали свыше 2,28 млрд прививок от коронавируса.

В материковом Китае также активно реализуется программа бустерной вакцинации ключевых групп населения.





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#Китай   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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