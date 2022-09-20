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Новый вратарь «Барыса» устроил шоу после победы над лидером конференции КХЛ
20 Сентября 2022, 22:23

Новый вратарь «Барыса» устроил шоу после победы над лидером конференции КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новичок астанинского «Барыса» словацкий голкипер Юлиус Гудачек после победного матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:0) устроил шоу для болельщиков казахстанского клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После встречи с «Автомобилистом» 34-летний Гудачек остался в одиночку на льду и призвал зрителей поддержать его, после чего вратарь сел на ворота, размахивая руками, а затем продемонстрировал балансировку клюшки на голове.

Гудачек в матче с екатеринбургской командой не пропустил ни одной шайбы, «Барыс» одержал победу со счетом 2:0.

Гудачек перешел в астанинский клуб из пражской «Спарты».

«Автомобилист» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее сообщалось, что словацкий голкипер и новичок астанинского «Барыса» Юлиус Гудачек в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» дебютировал за казахстанский клуб.


Фото: sports.kz







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