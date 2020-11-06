Новый Водный кодекс планируют разработать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый Водный кодекс планируют разработать в Казахстане. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оценкам многих экспертов, водное законодательство требует дальнейшего совершенствования. За 17 лет применения существующего кодекса изменения и дополнения в него вносились 62 раза. В результате наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства», - сказал М. Мирзагалиев на правчасе под председательством вице-спикера Сената Аскара Шакирова.

Он отметил, что кодекс не регламентирует технические вопросы проектирования, строительства и эксплуатации водохозяйственных сооружений. Эти вопросы, по словам министра, регулируются различными строительными нормами и правилами, приказами министерств и ведомств, тогда как вопросы безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) должны регламентироваться специальным законом о безопасности ГТС.

«С учетом этого на 2021 год запланирована разработка концепции нового Водного кодекса и закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Кроме того, сформирован научный блок, направленный на исследование возможности использования альтернативных путей увеличения водных ресурсов, повышения эффективности использования воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве, а также переброски водных ресурсов в вододефицитные регионы страны», - сообщил Магзум Мирзагалиев.