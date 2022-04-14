Новый Водный кодекс начали разрабатывать в Казахстане
«Во исполнение поручения Президента по обеспечению водной безопасности министерством принимаются системные меры для повышения эффективности использования водных ресурсов путем реконструкции, модернизации оросительных систем и гидротехнических сооружений, регулирования спросом на воду за счет стимулирования водосбережения. В свою очередь, для обеспечения эффективной реализации этих мер требуются законодательные изменения. Министерством уже начата работа по разработке нового Водного кодекса, проект которого будет внесен в Парламент в первой половине 2023 года», - сообщил Сериккали Брекешев на пленарном заседании в Сенате.
Он проинформировал, что ведомством планируется разработка отдельного закона о безопасности гидротехнических сооружений.
По словам главы Минэкологии, для аккумулирования паводковых вод до 2025 года планируется построить 9 новых водохранилищ.
«В прошлом году завершено строительство одного из низ – это водохранилище «Кенсай-Коскорган-2» в Туркестанской области. В этом году начнется строительство водохранилища на протоке Караузяк реки Сырдарья в Кызылординской области. Планируем завершить разработку проектно-сметной документации по строительству водохранилища Бузулук на реке Есиль в Акмолинской области. Также начнется разработка ПСД трех водохранилищ в Жамбылской области - Ргайты, Калгуты и Акмола и одного водохранилища в ЗКО», - отметил министр.