Новый Водный кодекс начали разрабатывать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют разработать отдельный закон о безопасности гидротехнических сооружений. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Президента по обеспечению водной безопасности министерством принимаются системные меры для повышения эффективности использования водных ресурсов путем реконструкции, модернизации оросительных систем и гидротехнических сооружений, регулирования спросом на воду за счет стимулирования водосбережения. В свою очередь, для обеспечения эффективной реализации этих мер требуются законодательные изменения. Министерством уже начата работа по разработке нового Водного кодекса, проект которого будет внесен в Парламент в первой половине 2023 года», - сообщил Сериккали Брекешев на пленарном заседании в Сенате.

Он проинформировал, что ведомством планируется разработка отдельного закона о безопасности гидротехнических сооружений.

По словам главы Минэкологии, для аккумулирования паводковых вод до 2025 года планируется построить 9 новых водохранилищ.

«В прошлом году завершено строительство одного из низ – это водохранилище «Кенсай-Коскорган-2» в Туркестанской области. В этом году начнется строительство водохранилища на протоке Караузяк реки Сырдарья в Кызылординской области. Планируем завершить разработку проектно-сметной документации по строительству водохранилища Бузулук на реке Есиль в Акмолинской области. Также начнется разработка ПСД трех водохранилищ в Жамбылской области - Ргайты, Калгуты и Акмола и одного водохранилища в ЗКО», - отметил министр.