9 Июля 2022 17:50

Новый визит-центр открылся в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в торжественном открытии визит-центра Turgensai, расположенного в национальном парке Иле-Алатау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В мероприятии также приняли участие вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, аким Алматинской области Марат Султангазиев, председатель правления РОО «QazaqGeography» Орман Нурбаев и представители местных исполнительных органов.

Turgensai – второй визит-центр на карте нацпарка Иле-Алатау. Он станет отправной точкой в путешествии по заповедным местам Тургеньского ущелья. Создан визит-центр по современным стандартам. Здесь туристы и гости Алматинской области могут получить всю необходимую информацию о национальном парке.

«Руководство страны уделяет особое внимание вопросам развития экотуризма. Алматинский регион с обилием нацпарков является ключевым направлением по развитию экотуризма. Суммарная посещаемость трех национальных парков в пределах территории Алматинского кластера по итогам 2021 года превысила уровень не только 2020, но и 2019 года. Итоги 6 месяцев текущего года также показывают хорошую тенденцию роста посещаемости. Все это говорит о высоких темпах развития экотуризма и распространения самой культуры экологического туризма среди населения», - сказал на открытии Ералы Тугжанов.

Визит-центр Turgensai находится в Тургеньском ущелье, в 80 км от Алматы. От центра можно пройтись пешком до Медвежьего водопада. Эта туристическая тропа протяженностью 1,3 км является социальным и доступным для всех категорий лиц туристическим маршрутом. Также в зоне визит-центра туристам доступны водопад «Кайракты», Чинтургенские моховые ельники, природный резерват яблони Сиверса и другие природные объекты. Тургеньское ущелье знаменито и Сакскими курганами, в одном из которых был найден Золотой человек.

«Визит-центры дают возможность формировать организованный отдых. Их наличие — требование времени и для простых граждан, которые на выходе получают безопасный маршрут, инструктаж, место, где можно отдохнуть и набраться сил, и национальным паркам, которые могут контролировать турнагрузку, за счет этого содержать территории в порядке, развивать и улучшать инфраструктуру», — добавил председатель правления РОО «QazaqGeography» Орман Нурбаев.

Комплекс Turgensai включает в себя информационную стойку, лекционный зал, сувенирную лавку, пункт общественного питания, детскую площадку и террасы, общественный туалет. Для людей с ограниченными возможностями и родителей маленьких детей визит-центр оснащен пандусами, чтобы все посетители вне зависимости от их потребностей могли чувствовать себя комфортно.

В скором времени планируется открытие подобных визит-центров еще в двух национальных парках – Алтын-Эмеле и Чарыне. Там же будут установлены кэмпинг- и глэмпинг-зоны. В настоящее время на территории нацпарков уже создана удобная инфраструктура: навигация, смотровые площадки, питьевые фонтанчики, туалеты, теневые навесы.