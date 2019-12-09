Новый вид пособия многодетным семьям будет назначаться проактивно – Биржан Нурымбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый вид пособия многодетным семьям будет назначаться проактивно. Об этом заявил минстр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулурах Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Новый вид пособия многодетным семьям, у которых четверо и более несовершеннолетних детей, будет выплачиваться с января следующего года. На сегодня мы эту всю работу практически провели и большинству, почти 80% многодетных матерей, оно (пособие) будет назначено проактивно, то есть без подачи заявления и без обращения в ЦОН», - сказал Биржан Нурымбетов.
Министр добавил, что АСП выплаты тоже продолжаются и с января будут принимать документы.
«В проактивном режиме мама не подает ничего, все данные по многодетной семье в нашей информационной системе есть. С нового года на госпособие по многодетным семьям будет претендовать 347 тысяч семей, из них 245-246 тысяч ранее получали схожие пособия, по ним все данные есть. Мы все данные уточнили, они не будут приходить, им уже назначили, эти документы уже готовы», - пояснил Биржан Нурымбетов.
Глава МТСЗН также прояснил ситуацию с остальными многодетными семьями.
«По остальным 103 тысячам тоже все данные в информационных системах есть, родился ребенок, это есть в ЗАГС-е, по уходу за ребенком люди пособие получали, поэтому мы все макеты тоже сформировали. Если какие-то есть вопросы, то корпорация для граждан приглашает, выясняет. Я уверен, что с начала года все 347 тысяч семей получат свои пособия», - заверил Биржан Нурымбетов.
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