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    20:03, 28 Январь 2022 | GMT +6

    Новый вид госпошлины ввели в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года в Налоговом кодексе Республики Казахстан введен новый вид государственной пошлины для подачи исков в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    Как пояснили в ведомстве, согласно внесенным изменениям, при подаче истцом заявления в суд для рассмотрения заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, административных исков в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, заявитель уплачивает государственную пошлину в размере - 0,5 МРП (1532 тенге в 2022 году).

    Плательщиком государственной пошлины является заявитель, в интересах которого рассматривается дело в суде.

    Уплата производится до подачи заявителем заявления (жалобы). Уполномоченные органы – суды, рассматривающие заявления (жалобы).

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