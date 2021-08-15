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Новый урожай экзотических плодов зреет в зимнем саду Темиртау

15 Августа 2021 09:42
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Новый урожай экзотических плодов зреет в зимнем саду Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Темиртауский Зимний сад более четверти века удивляет посетителей экзотическими растениями. Ежегодно здесь плодоносят банан, инжир, монстера, гранат. Круглый год цветут китайская роза, олеандр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Урожай нынешнего сезона показала мастер по озеленению Салтанат Мусакова.

В очередной раз в саду соберут бананы. Сорт декоративный – банан текстильный, абака, поэтому плоды для еды не годятся.

Среди больших резных листьев спрятались ягоды монстеры – похожие на огурец плоды съедобны, сочная сладкая мякоть напоминает по вкусу смесь банана и ананаса. Поспевают инжир и гранат. Созревает и лавровый лист.

Коллекция сада пополнилась кокосовой пальмой. Уникальное растение подарила одна из компаний. Пальму вырастили из кокоса, привезённого из Коста-Рики. Сейчас ей уже 12 лет.

Зимний сад в Темиртау был открыт 16 января 1993 года. Площадь оранжереи более 2 тысяч квадратных метров. У неё сложное проектное исполнение. Высотное здание арочного типа возведено в восточном стиле, снизу доверху покрыто витражами.

В Зимнем саду собрано более 120 видов растений, родина которых тропические, субтропические и пустынные регионы планеты.


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Автор:

Агата Мухамеджанова

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