Новый уровень комфорта: «Казахмыс» построил на руднике для сотрудников современный комплекс

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Корпорация «Казахмыс» известна как социально-ответственная компания, которая уделяет большое внимание не только развитию производства, но и бытовым условиям своих работников. Доказательством тому – открытие нового административно-бытового комплекса (АБК) Жыландинского рудника в Жезказганском регионе, передает МИА «Казинформ».

Новый комплекс отличается инновационным подходом в работе, с применением самых новейших технологий в строительстве. АБК воплощает в себе все современные достижения инженерной мысли. В рамках реализации проекта была построена высококачественная асфальтированная дорога, протяженностью более 6 километров, соединяющая комплекс с областной трассой.

В ходе презентации, которая состоялась на днях, объект посетили председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Эдуард Огай, его первый заместитель Андрей Гайдин и другие представители руководства компании.

Они ознакомились с работой АБК, осмотрев современный контрольно-пропускной пункт, многофункциональный бытовой корпус, столовую со складскими помещениями, ламповую, медицинский кабинет, административное здание, а также парковку для персонала на более 100 автомобилей. Общая площадь территории составляет более 12 тыс. кв. м. Генеральным подрядчиком проекта является ТОО «Tansu Construction».

Каждая деталь нового административного комплекса выполнена с большой заботой о персонале. Для строительства использовались самые современные материалы лучших зарубежных производителей - экологичные, негорючие, имеющие высокие характеристики долговечности и износостойкости.

За безопасность административно-бытового комплекса отвечает автоматизированная система контроля и управления. При прохождении через контрольно-пропускной пункт, сотрудник проходит автоматическую проверку состояния здоровья. Попасть на объекты АБК можно только с помощью специальной ключ-карты, которая выдается каждому работнику. Ключ-карта не только открывает доступ на территорию комплекса, посредством карты можно открывать личные шкафчики, оплачивать питание в столовой, получать спецодежду, проходить мед.освидетельствование. Устройство также позволяет вести учет рабочего времени и собирать все данные в личном кабинете.

Само офисное пространство АБК выстроено в формате open space и оснащено качественной и современной мебелью, главной особенностью которой является уникальное сочетание функциональности и максимального удобства.

Бытовой корпус состоит из нескольких зон. Первая – включает в себя зону переодевания. Здесь имеются шкафы, в которые подаётся теплый воздух. Это необходимо для того, чтобы влажная спецодежда работника высыхала в короткие сроки, и он мог заступить на следующую смену в сухой и комфортной одежде. За безопасность и сохранность личных вещей наших сотрудников отвечают надёжные американские замки Zephyr Lyon.

В бытовом корпусе также располагается помещение для сушки обуви, где установлены сушильные аппараты, оборудованные ультрафиолетовой лампой для дезинфекции.

Вторая зона – новые душевые, в которых применяется система ресурсосберегающего управление водой. Нажатием на кнопку, запускается подача воды на 25-30 секунд с расходом 8 литров в минуту, после чего смеситель автоматически перекрывает воду. Данный принцип работы обеспечивает сокращение расхода воды до 70% по сравнению со стандартными душевыми решениями.

Еще две зоны предназначена для хранения и выдачи чистой спецодежды.

Для приготовления вкусной и полезной пищи, работает столовая, где задействовано промышленное кухонное оборудование от ведущих производителей.

Также предусмотрен медицинский пункт, оснащённый самым современным медоборудованием для оказания квалифицированной медпомощи работникам. Для экстренной транспортировки есть отдельный заезд для карет скорой помощи, а также вертолетная площадка на случай незамедлительной эвакуации сотрудников.

Для проведения лечения ультрафиолетовыми лучами работает фотарий - светолечебный кабинет. Процедуры, которые можно получить в фотарии, улучшают самочувствие сотрудников, выполняющих работы в подземных условиях и предотвращают световое голодание.

По словам первого заместителя председателя ТОО «Корпорация Казахмыс» Андрея Гайдина, аналогов нового комплекса пока нет в республике. На сегодняшний день комплекс готов принять до 1200 человек. При дальнейшем развитии производства на Жыландинском руднике, подготовлена вся инфраструктура для дальнейшей работы в этом направлении.