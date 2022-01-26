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Новый учебный период начался в Нацгвардии РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
26 Января 2022, 18:50
Новый учебный период начался в Нацгвардии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воинских частях Национальной гвардии начался новый учебный период 2022 года. Гвардейцы приступили к выполнению задач по количественному и качественному укреплению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

В этот день на территориях военных городков соединений, частей и региональных командований войск правопорядка проведены комплекс учебно-профилактических мероприятий с соблюдением эпидемиологических требований.

Перед началом занятий гвардейцам были доведены уроки и последствия январских событий в стране. Отмечено, что более 400 военнослужащих Нацгвардии получили ранения и двое погибли в ходе обеспечения правопорядка во время массовых беспорядков. При этом ни один гвардеец не покинул боевые порядки, с честью выполнив поставленную задачу. Память погибших воинов сослуживцы почтили минутой молчания.

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Занятия проводились как в практическом виде, так и в новом формате – для военнослужащих были продемонстрированы видеоролики по различным направлениям служебно-боевой деятельности.

Гвардейцы в первый день учебы изучали темы по государственно-правовой и боевой подготовке, комплексные занятия по обслуживанию вооружения и военной техники, а также оказанию первой медицинской помощи, строгому соблюдению мер безопасности при выполнении работ в ходе огневой и физической подготовки и парково-хозяйственных дней.

Тема по государствено-правовой подготовке была посвящена обеспечению национальной безопасности страны и повышению боевой готовности войск, озвученные Президентом страны после январских событий.

«В этой связи на сегодняшний день Национальная гвардия приступила к выполнению задач по количественному и качественному укреплению войск. Были сделаны необходимые расчеты и поданы заявки по материальному и техническому оснащению гвардейцев. Планируется увеличение численного состава подразделений специального назначения в регионах, обновление инфраструктуры и закупа новых образцов вооружений.

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Данная работа позволит координировать работу по приведению личного состава воинских частей Национальной гвардии РК в высокую боевую готовность и совершенствовать практические навыки личного состава в действиях», - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

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