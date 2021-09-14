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    14:02, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Новый учебный год: Школы СКО не закрывались на карантин

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Новый учебный год начался в традиционном формате для школьников и студентов. При этом в Северо-Казахстанской области школы не закрывались на карантин. Об этом рассказал заместитель акима региона Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начался новый учебный год. Все школьники и студенты приступили к учебе в очном формате. Сейчас крайне важно обеспечить стандартный учебный процесс и эпидемиологическую безопасность. Среди школьников, которые в каникулярный период и в сентябре пошли в школу, выявлено 129 случаев коронавируса, 60 классов переведены на дистанционный формат обучения. При этом школы на карантин не закрывались. Все лица, контактировавшие с инфицированными, также переведены на дистанционный формат обучения», - отметил заместитель акима области.


    Ранее сообщалось, что на 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты.

    В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

    На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.

    Теги:
    Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование
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