Новый учебный год: Школы СКО не закрывались на карантин

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Новый учебный год начался в традиционном формате для школьников и студентов. При этом в Северо-Казахстанской области школы не закрывались на карантин. Об этом рассказал заместитель акима региона Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начался новый учебный год. Все школьники и студенты приступили к учебе в очном формате. Сейчас крайне важно обеспечить стандартный учебный процесс и эпидемиологическую безопасность. Среди школьников, которые в каникулярный период и в сентябре пошли в школу, выявлено 129 случаев коронавируса, 60 классов переведены на дистанционный формат обучения. При этом школы на карантин не закрывались. Все лица, контактировавшие с инфицированными, также переведены на дистанционный формат обучения», - отметил заместитель акима области.





Ранее сообщалось, что на 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты.

В целом, в регионе отмечается снижение заболеваемости коронавирусом.

На фоне 44-процентного снижения заболеваемости за две недели в Северо-Казахстанской области уменьшено число госпитализации до 40 человек в сутки.