Новый учебный год посвятят дисциплине и воспитанию подростков и молодежи в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Качество воспитательного процесса обсуждали на традиционной августовской педагогической конференции в Таразе, прошедшей в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говоря о том, что делается для развития сферы образования в области, как решаются различные проблемные вопросы, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев коснулся темы воспитания подрастающего поколения, заметив, что хорошее образование заключается не только в грамотности, но и в высокой духовности, примерном поведении учащихся.

«К сожалению, в последнее время в нашей области отмечено несколько случаев драк среди подростков и молодежи, а также нарушения прав несовершеннолетних, - сказал он. - Поэтому воспитание школьников должно идти консолидировано с родителями учеников, бабушками и дедушками, активно должны подключаться школьные инспекторы и психологи, члены родительского комитета. Родителям нельзя всё взваливать на учителей».

По мнению Бердибека Сапарбаева, в воспитательный процесс следует включать лучшие национальные традиции нашего народа.

«Нужно, чтобы национальные традиции шли, прежде всего, из семей школьников», - подчеркнул глава региона.

Поддержали акима области в своих выступлениях ветеран сферы образования Нуркен Касымова, председатель городского родительского комитета Галия Рысбаева, начальник отделения ювенальной полиции управления местной полицейской службы, полковник полиции Куанышбек Калжанов.

Выступивший онлайн начальник департамента полиции области Жанат Сулейменов посетовал на то, что в общеобразовательных учебных заведениях не хватает школьных инспекторов, а директора школ не всегда дают реальные сведения об учащихся – хулиганах, опасаясь понизить рейтинг своей школы. Те же, в свою очередь, видя свою безнаказанность, продолжают совершать противоправные действия.

Подводя итоги конференции, глава региона Бердибек Сапарбаев предложил новый учебный год посвятить дисциплине и воспитанию подростков и молодежи, а в День знаний первого сентября во всех общеобразовательных заведениях провести классные часы, посвященные дружбе, патриотизму, просвещению.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, августовская конференция проходила на тему «Сфера образования: особенности нового учебного года». Участие в мероприятии приняли аким области Бердибек Сапарбаев, руководители и преподаватели школ, колледжей, вузов.