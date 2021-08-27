Новый учебный год: опубликовано постановление главного санврача ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в организациях образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам районов и города Уральска Западно-Казахстанской области, руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, руководителю управления здравоохранения ЗКО поручено обеспечить:

1) обучение в 2021-2022 учебном году в штатном формате в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при следующих условиях:

- соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных требованиями приложений 1, 2 и 3 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 36 от 25 августа 2021 года «О проведении санитарно-противоэпидемическихи санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021-2022 учебном году»;

- 100 % вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления);

- внедрение приложения «Ashyq» при входе в организации (регистрация по QR-коду (check-in) педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);

- соблюдение масочного режима;

- обеспечение достаточным количеством рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств;

- увеличение кратности уборки и дезинфекции помещений;

- соблюдение требований к проведению влажной уборки и дезинфекции помещений, к режиму проветривания и обеззараживания воздуха помещений;

- ежедневный «входной» фильтр (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся;

- запрет на проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.);

- запрет на проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов;

- отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;

- разобщение обучающихся начальных, средних и старших классов (с учетом максимальной возможности по времени начала занятий);

2) усиление контроля за организацией питания с обеспечением установок в столовых рециркуляторов воздуха;

3) заселение в общежития студентов, имеющих вакцинацию против COVID-19 (допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев), с запретом на вход посторонних лиц;

4) организацию проведения вакцинации студентов, не завершивших полный курс вакцинации против COVID-19 (вторым компонентом) в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций по месту учебы (включая передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады);

5) допуск иностранных студентов к очному формату обучения при наличии:

- полного курса вакцинации против COVID-19 подтвержденной справкой/паспортом вакцинации уполномоченным органом страны проживания;

- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее 3 суток после пересечения государственной границы Республики Казахстан;

6) допуск обучающихся медицинских колледжей и высших учебных заведений для прохождения практических занятий в медицинские учреждения ЗКО при наличии полного курса вакцинации против COVID-19, подтвержденной паспортом вакцинации (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших COVID-19 в течение 3-х месяцев после выздоровления, которые допускаются при наличии подписанного информированного согласия);

7) допуск педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, студентов в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая интернаты и общежития, столовые и буфеты при регистрация по QR-коду (check-in) через приложения «Ashyq», в том числе через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGovmobile, Аitu, Kaspi.kz, HalykBank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);

8) не допускается вход в организации дошкольного и среднего образования, колледжи, высшие учебные заведения, включая столовые и буфеты:

- лиц, с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов по Цельсию);

- лиц, с «желтым» и «красным» статусом при регистрация по QR-коду (зарегистрированные в информационных системах «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19» с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, как пациент со статусом «инфицирован» или как контактный с больным COVID-19;

- педагогов и персонала, не имеющих вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 3-х месяцев после выздоровления).

Руководителям территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО необходимо:

1) обеспечить дифференцированный подход к введению карантина:

- при регистрации 1 случая заболевания COVID-19 в классе (группе) – класс (группа) подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

- при регистрации в организации среднего образования в 1 инкубационный период случаев заболеваний COVID-19 в более 30% классах одной смены – смена подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

- при регистрации в колледжах, высших учебных заведениях в 1 инкубационный период случаев заболевания COVID-19 в более 30% групп одного потока – поток подлежит изоляции на домашний карантин в течение 14 дней;

2) решение вопроса введения карантина в организации среднего образования, колледж, высшее учебное заведение с переводом на дистанционный формат обучения всех обучающихся – направить в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО для согласования с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

3) перед началом учебного процесса выдать всем организациям дошкольного и среднего образования, колледжам и высшим учебным заведениям постановления на проведение санитарно-профилактических мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением;

4) определить должностных лиц территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля ответственных за своевременное информирование (в течение 24 часов с момента получения экстренного извещения/информации) о случае заболевания COVID-19 среди обучающихся, педагогов и персонала организаций образования, а также установления среди них лиц из числа близкого контакта с больным COVID-19:

- в организацию первичной медико-санитарной помощи обслуживающую данную организацию образования;

- в отдел образования;

- в организации образования.