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Новый учебный год начался в Вооруженных силах Казахстана

3 Декабря 2020, 22:10
Новый учебный год начался в Вооруженных силах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый учебный год в Вооруженных силах проходит под девизом «Ұлы дала әскері – Тәуелсіздік тірегі!». Государственно-правовая подготовка, которую провели первые руководители воинских частей и учреждений, стала первым занятием нового учебного периода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Запад» Министерства обороны РК.

До военнослужащих всех категорий доведены итоги и достижения армии за прошедший период, и поставлены задачи на новый учебный год. Среди них вопросы по поддержанию высокой боевой готовности войск, совершенствованию боевой подготовки и полевой выучки личного состава, обеспечению миротворческой деятельности, укреплению морально-психологического состояния военнослужащих и ряд других, в том числе социальных аспектов.

Тактико-специальные занятия, которые в течение недели будут проведены во всех воинских частях и учреждениях нацелены на проверку качества системы оповещения, слаженной работы штабов, совершенствования уровня взаимодействия органов управления, соединений и воинских частей.

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Руководством Вооруженных сил даны указания о необходимости полной отработки всех вопросов начала учебного года. Основной упор следует сделать на деятельность подразделений в условиях ограничений, связанных с пандемией и карантинными мероприятиями.

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