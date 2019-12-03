Новый учебный год начался в армии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех воинских частях и соединениях видов, родов и войск региональных командований Вооружённых сил Казахстана прошло торжественное построение личного состава по случаю начала нового учебного года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Занятия начались с государственно-правовой подготовки, где были озвучены итоги и достижения казахстанской армии за прошедший год, а также обозначены новые задачи. В частности, приоритетными на 2020 год являются задачи по поддержанию высокой боевой готовности войск, совершенствованию боевой подготовки и полевой выучки личного состава, обеспечению миротворческой деятельности, а также по повышению статуса военнослужащих и решению социальных вопросов.





Боевая подготовка спланирована с учётом задач по обеспечению военной безопасности государства и результатов боевой учёбы, достигнутых в предыдущем периоде обучения.

К слову, в 2019 году личный состав военнослужащих казахстанской армии был задействован в 109 мероприятиях оперативной и более 50 000 мероприятиях боевой подготовки. Проведено свыше 3 700 боевых стрельб и тактических учений, 1 500 из них проходили ночью.

В войсках за год подготовлено более 60 000 специалистов родов войск и специальных войск. В рамках технического оснащения армии в 2019 году были приобретены боевые колёсные машины, комплексы беспилотных летательных аппаратов, более 400 единиц автомобильной и специальной техники. В плановом порядке проведены капитальный ремонт, модернизация бронетанкового и ракетно-артиллерийского вооружения. Работы проводились преимущественно на казахстанских предприятиях.







