Новый участковый пункт полиции открылся в одном из районов Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В поселке Сарыколь участковый пункт долгое время находился в здании отдела полиции. Благодаря поддержке местной исполнительной власти, участковый пункт полиции открылся в центре поселка, обеспечивая реализацию принципа «Полиция шаговой доступности», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Здесь созданы все необходимые условия для оперативного реагирования на обращения граждан. Событие состоялось в канун 30-летия казахстанской полиции. С работой нового участкового пункта полиции ознакомились аким района Амантай Балгарин и начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.
«Население районного центра более 8 тыс. человек. Здесь установлено 17 камер видеонаблюдения. В ближайшее время видеокамера будет установлена и в участковом пункте полиции с выводом изображения в дежурную часть отдела полиции Сарыкольского района», - рассказал участковый Денис Постоялкин.
Большой административный участков обслуживают четверо полицейских.
«При посещении данного района в феврале этого года в этом помещении не было фактически ничего. В настоящее время проведен капитальный ремонт, есть кабинет для приема граждан и созданы очень комфортные условия для работы полиции. Уверен, что и в дальнейшем местная исполнительная власть будет поддерживать сотрудников», - отметил глава областной полиции Ерлан Омербеков.
В свою очередь аким района Амантай Балгарин заверил, что совместные усилия будет направлены на обеспечение правопорядка в районном центре. Житель поселка Сарыколь Берик Калмуратов стал первым, кто обратился к участковому инспектору полиции по вопросам документирования.«Очень удобно для жителей района месторасположение участкового пункта полиции. Обращаюсь уже не в первый раз и всегда нахожу помощь и оперативное решение проблем», - поделился Берик Калмуратов.