17 Июня 2022 08:31

Новый участковый пункт полиции открылся в одном из районов Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В поселке Сарыколь участковый пункт долгое время находился в здании отдела полиции. Благодаря поддержке местной исполнительной власти, участковый пункт полиции открылся в центре поселка, обеспечивая реализацию принципа «Полиция шаговой доступности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Здесь созданы все необходимые условия для оперативного реагирования на обращения граждан. Событие состоялось в канун 30-летия казахстанской полиции. С работой нового участкового пункта полиции ознакомились аким района Амантай Балгарин и начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

«Население районного центра более 8 тыс. человек. Здесь установлено 17 камер видеонаблюдения. В ближайшее время видеокамера будет установлена и в участковом пункте полиции с выводом изображения в дежурную часть отдела полиции Сарыкольского района», - рассказал участковый Денис Постоялкин.

Большой административный участков обслуживают четверо полицейских.

«При посещении данного района в феврале этого года в этом помещении не было фактически ничего. В настоящее время проведен капитальный ремонт, есть кабинет для приема граждан и созданы очень комфортные условия для работы полиции. Уверен, что и в дальнейшем местная исполнительная власть будет поддерживать сотрудников», - отметил глава областной полиции Ерлан Омербеков.

В свою очередь аким района Амантай Балгарин заверил, что совместные усилия будет направлены на обеспечение правопорядка в районном центре. Житель поселка Сарыколь Берик Калмуратов стал первым, кто обратился к участковому инспектору полиции по вопросам документирования.

«Очень удобно для жителей района месторасположение участкового пункта полиции. Обращаюсь уже не в первый раз и всегда нахожу помощь и оперативное решение проблем», - поделился Берик Калмуратов.