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    22:29, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Новый участковый пункт полиции открылся в Акколе

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    АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин открыл новый участковый пункт в городе Акколе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

    Новый участковый пункт полиции расположился в шаговой доступности для жителей двух административных участков и сел: Аккольский лесхоз, Ерназар, Радовка, станция Родники.

    «Открытие участкового пункта полиции стало возможным благодаря поддержке администрации местных исполнительных органов в лице акима района Алпысбая Кайыржанова. Акимат Аккольского района выделил помещение для нового участкового пункта, который теперь находится в здании спортивной школы. Это значительно ускорит процесс обращения граждан в полицию, а также позволит им своевременно сообщать о нарушениях законности и правопорядка. В обеспечении общественного порядка роль участковых невозможно переоценить. Они наиболее близко взаимодействуют с гражданами и являются незаменимыми помощниками местных исполнительных органов в решении проблем жителей административного участка. Раньше участковые работали на базе районного отдела полиции. Теперь к ним будет проще попасть жителям отдаленных административных участков. И сами участковые смогут эффективнее выстроить работу с жителями», - рассказали в ведомстве.


    В новом участковом пункте полиции созданы все условия для работы с населением: есть необходимые офисные атрибуты, монитор, на который выведены изображения с камер видеонаблюдения, расположенных на улицах города. За участковым пунктом полиции закреплены капитан полиции Саят Сейтхожин и рядовой полиции Данияр Советов.

    В открывшемся пункте генерал Арманбек Баймурзин совместно с участковыми инспекторами полиции провел личный прием граждан. Сельчане обращались с вопросами из области миграционного, природоохранного законодательства, благодарностью в адрес участковых и инспекторов ювенальной полиции.

    Как добавили в ведомстве, в будущем планируется строительство нового здания отдела полиции.


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