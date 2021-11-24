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Новый участковый пункт полиции открыли в селе Бастау Акмолинской области

24 Ноября 2021 22:43
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Новый участковый пункт полиции открыли в селе Бастау Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В селе Бастау Атбасарского района Акмолинской области открыт новый участковый пункт полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте полиции Акмолинской области пояснили, что новый участковый пункт полиции расположен в просторном здании, оснащен современной компьютерной техникой. В селе при поддержке руководства ТОО «Бастау» установлены 144 камеры с выводом на мониторы участкового пункта полиции и интегрированы со служебным планшетом. С их помощью обеспечивается общественный порядок. 32 камеры установлены в двух школах села.

«Хочу отметить, что установлены качественные видеокамеры с разрешением четыре мегапикселя. При этом две камеры, расположенные на въезде в село, распознают государственные регистрационные номера, в том числе в ночное время», - отметил главный акмолинский полицейский.

Участковый инспектор с помощью планшета может осуществлять контроль за обстановкой в вечернее и ночное время, находясь дома.

С начала года с помощью камер видеонаблюдения выявлено более 150 административных правонарушений. С развитием цифровизации в регионе, особенно в сельской местности, удалось достигнуть снижения регистрации уголовных правонарушений по области на 11%. Здесь, в с. Бастау, где проживает 1350 человек, выявлено всего две кражи, обе раскрыты. В прошлом году было зарегистрировано пять преступлений.

Также в рамках исполнения Послания Главы Государства по обеспечению сплошного видеонаблюдения в административных зданиях полиции, в помещении УПП установлены камеры видеонаблюдения с функцией ночного видения. В целом по области проводится работа по установке 1116 цифровых камер.


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Безопасность   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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