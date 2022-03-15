Новый туристический объект - этно-городок – появился в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как в Жамбылской области праздновали Көрісу күні - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні, что в переводе с казахского означает «свидеться». По традиции в этот день накануне Наурыза люди поздравляют друг друга с наступлением весны, желают добра, оказывают дань уважения старшему поколению.

В честь национального казахского праздника Көрісу күні на территории историко-культурного комплекса «Айша-биби – Бабаджи-хатун», находящегося в ведении республиканского государственного историко-культурного музея-заповедника «Ежелгі Тараз ескерткіштері» открылся этно-городок.

Об открытии этногородка, ставшем приятным подарком к празднику, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заместитель директора музея-заповедника «Ежелгі Тараз ескерткіштері» Галия Алимжанова.

- Гостями мероприятия, организованного историко-культурным музеем-заповедником «Ежелгі Тараз ескерткіштері», стали как жители близлежащего села Айша-биби, находящегося в Жамбылской районе в 18 километрах от Тараза, так и сотрудники музея-заповедника, представители областного управления туризма, туристы из Шымкента, Туркестана. Все гости встречали друг друга объятиями, рукопожатиями.

- Что представляет собою этно-городок?

- Это четыре сооружения, выполненные в стиле казахской юрты и с использованием современных материалов и технологий. В первой юрте представлены традиционные казахские напитки шубат, кумыс. Здесь же баурсаки – какой же праздник без баурсаков!

Убранство второй юрты представлено предметами казахского декоративно-прикладного искусства. Это жасау – приданое молодых девушек. В наше время это искусство находит продолжение и развитие в деятельности современных мастериц, в Таразе несколько швейных предприятий занимаются пошивом приданого невесты. Популярно также и убранство кроваток для маленьких детей в казахском национальном стиле - техника курак, лоскутное шитье.

Произведения местных таразских художников представлены в третьей юрте. Это такие интересные по стилю художники, как Иса Тазабаев, Владимир Худяков, Алишер Мирхалалов. В своих пейзажах и натюрмортах они воспевают красоту нашей родной аулиеатинской земли, ее живописную природу, изображают древние археологические артефакты.

В четвертой юрте представлены сувениры, выполненные в национальном стиле, религиозного направления. Разнообразны художественные произведения декоративно-прикладного искусства – камчи, тюбетейки, платки, четки, сувениры с логотипом «Тараз».

На празднике прозвучало арнау – посвящение на домбре, гости отведали баурсаков, было шашу.

- Кому принадлежит идея создания подобного этно-городка?

- Идею в свое время высказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев при посещении историко-культурного комплекса «Айша-биби – Бабаджи-хатун». Спонсором проекта стал Есенбек-кажы Мамырбек, он имам здешней мечети, дважды побывал в Мекке. В ходе мероприятия Есенбек-кажы обратился к гостям с добрыми пожеланиями, сказал напутственные слова и дал традиционное казахское бата.

- Есть ли в Жамбылской области подобные объекты, которые обычно привлекают туристов?

- Насколько мне известно, это первый в нашем регионе туристический объект такого плана. Мы выражаем надежду, что появление подобных этноаулов будет иметь продолжение. Национальный стиль, эстетический вид и соответствие современным тенденциям арт-дизайна будет не только радовать местных жителей, но и туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые приезжают на нашу священную аулиеатинскую землю.

- Расскажите, пожалуйста о празднике Көрісу күні?

- Что касается праздника Көрісу күні, то он как бы предваряет празднование Наурыз мейрамы, радостного и светлого праздника весны, пробуждения природы. Смысл его в следующем. У казахов после долгого зимнего периода, после кочевки, трудных зимовок, когда природа начинает пробуждаться, обычно менялся радиус кочевания, переходили на весенние стоянки, места откочевки. После долгой и зачастую тяжелой зимы люди начинают встречаться друг с другом, встречают объятиями. Было принято надевать новую, чистую одежду, выходить друг к другу с радостными объятиями. Если есть какие-то обиды – всё прощать. Пожелания, рукопожатия, уважение к старикам. А старики дают бата, благословляют своих соплеменников. Во всём этом смысл доброго и радостного праздника Көрісу күні.

- Спасибо за беседу!

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Отметим, что в задачу республиканского государственного историко-культурного музея-заповедника «Ежелгі Тараз ескерткіштері» входит сохранение богатого исторического наследия жамбылской земли. В 1992 году в Казахстане принят Закон «Об охране и использовании историко-культурного наследия», благодаря которому открывались историко-культурные заповедники-музеи, осуществлялся государственный учет памятников, их реставрация, продолжались археологические работы. За 25 лет работы собран богатый архив, уникальные исторические экспонаты.

В ведении музея-заповедника находятся 30 памятников республиканского значения, возведенные в разные исторические периоды, расположенные и в Таразе, и на территории Жамбылской области. Это стоянки древних людей каменного века, курганные могильники сакского и уйсунского периодов, средневековые города и укрепления на трассах Великого Шелкового пути. Это мавзолеи - средневековые архитектурные «жемчужины» и сакральные объекты, одно из самых загадочных и интересных сооружений Акыр-тас. Это памятники градостроительства конца XIX - начала XX веков, монументальные памятники историческим личностям.

Благодаря реализации государственной программы «Культурное наследие», на территории Жамбылской области с 2004 по 2008 годы отреставрировано 16 архитектурных исторических объектов. Возрожден облик таких выдающихся памятников, как мавзолеи Айша-биби, Бабаджи-хатун, Карахана, Даутбека, Шокай датка, мечетей Ушаральская, Караходжа, Наметбая и Абдыкадыра. Начались комплексные археологические исследования древних городищ, во множестве имеющихся на территории Жамбылской области.

Что касается самого крупного и исторически интересного городища Тараз, то здесь археологами вскрыты культурные слои VII – IX веков - времени, когда на этой территории располагались Тюркский, Тюргешский и Карлукский каганаты. Наиболее исследованным считается пласт эпохи Караханидов XI – XII века, период расцвета Тараза как экономического, политического и культурного центра этого южного региона и важного звена на Великом Шелковом пути. Проводятся не только исследования, но и изучение, а затем музеефикация найденных артефактов.

За годы Независимости на археологических объектах музея-заповедника отечественные археологи проводили обширную научно-исследовательскую деятельность. Открыты уникальные казахстанские археологические памятники - дворцовый комплекс Акыр-тас, городища Кулан, Мерке, Актобе, Нижний Барсхан, Туймекент и другие.

На территории Жамбылской области имеется более тысячи памятников истории и культуры. В их числе 844 памятника археологии, 111 - истории, 97 - архитектуры, 28 - монументального искусства.