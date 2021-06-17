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    02:12, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Новый трудовой сезон «Жасыл ел» стартовал в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау стартовал новый молодёжный трудовой сезон «Жасыл ел», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественная церемония открытия прошла в Молодежном парке областного центра.

    «Трудовые отряды с каждым годом всё серьёзнее заявляют о себе. «Жасыл ел», пожалуй, смело можно назвать одним из самых успешных и масштабных социальных проектов, реализуемых в Атырау. Это очень важный инструмент работы с молодежью. Проект прививает любовь к городу, дает возможность молодым людям почувствовать себя хозяевами на родной земле. Ребята, желаю вам успехов в дальнейшей работе, вы не только воспитываете в себе характер, но и помогаете родителям»,- сказала на церемонии открытия трудового сезона заместитель акима области Бакытгуль Хаменова.
    В этом году по программе «Жасыл ел» в области планируется привлечь в трудовые отряды более тысячи молодых людей.
    «Регистрация на новый сезон проводится в онлайн-режиме до конца августа. Требуется удостоверение личности, 20-значный номер Kaspi Gold, а также разрешение родителей, если молодой человек не достиг 18-летнего возраста. Планируемая зарплата бойцов составит более 50 тысяч тенге»,- сказал руководитель областного молодежного отряда «Жасыл ел» Абылай Курметулы.
    Теги:
    Атырауская область Общество Молодежь
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