Новый трудовой сезон «Жасыл ел» стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау стартовал новый молодёжный трудовой сезон «Жасыл ел», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественная церемония открытия прошла в Молодежном парке областного центра.

«Трудовые отряды с каждым годом всё серьёзнее заявляют о себе. «Жасыл ел», пожалуй, смело можно назвать одним из самых успешных и масштабных социальных проектов, реализуемых в Атырау. Это очень важный инструмент работы с молодежью. Проект прививает любовь к городу, дает возможность молодым людям почувствовать себя хозяевами на родной земле. Ребята, желаю вам успехов в дальнейшей работе, вы не только воспитываете в себе характер, но и помогаете родителям»,- сказала на церемонии открытия трудового сезона заместитель акима области Бакытгуль Хаменова.

В этом году по программе «Жасыл ел» в области планируется привлечь в трудовые отряды более тысячи молодых людей.

«Регистрация на новый сезон проводится в онлайн-режиме до конца августа. Требуется удостоверение личности, 20-значный номер Kaspi Gold, а также разрешение родителей, если молодой человек не достиг 18-летнего возраста. Планируемая зарплата бойцов составит более 50 тысяч тенге»,- сказал руководитель областного молодежного отряда «Жасыл ел» Абылай Курметулы.