18:14, 22 Апрель 2021 | GMT +6
Новый троллейбусный маршрут запустят в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с 26 апреля запустят новый троллейбусный маршрут №6, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в компании-перевозчике «АлматыЭлектроТранс» маршрут курсирует в прямом направлении: железнодорожный вокзал Алматы-2 – улица Абылай-хана – проспект Абая – проспект Сейфуллина – улица Сатпаева – улица Щепеткова – улица Шаляпина – улица Момышулы – Аксай-3.
⠀В обратном направлении: Аксай-3 – улица Толе би – улица Саина – улица Жандосова –
улица Сатпаева – проспект Сейфуллина – проспект Абая – улица Абылай хана – железнодорожный вокзал Алматы-2.
Выпуск троллейбусного маршрута №6 будет составлять: будни – 12 подвижных единиц; на выходные – 8 подвижных единиц.