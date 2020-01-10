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Новый тренер у североказахстанского футбольного клуба «Кызыл-Жар СК»

10 Января 2020 23:00
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Новый тренер у североказахстанского футбольного клуба «Кызыл-Жар СК»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области главным тренером местного футбольного клуба «Кызыл-Жар СК» стал Вячеслав Руснак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информация об изменениях в тренерском штабе появились на официальном аккаунте клуба в Instagram.

45-летний Вячеслав Руснак — уроженец Молдовы с казахстанским гражданством. Играть в футбол начал в 1992 году в «Олимпии». В Казахстан приехал в 2004 году. Шесть лет играл в карагандинском «Шахтере». В 2011 году Руснак в качестве главного тренера принял молодежную сборную Молдовы. Позже работал тренером в «Искре-Стали», в тренерском штабе «Шерифа». В 2013-м возглавил тираспольский клуб. В июне 2017 года сменил на посту главного тренера «Милсами» Андриана Сосновского.

В новый тренерский штаб «Кызыл-Жар СК» вместе с Руснаком вошли Юрий Чухлеба в качестве ассистента главного тренера, Андрей Мацюра - тренер-аналитик, Александр Петухов - тренер по вратарям и Александр Кучма - тренер по физической подготовке.

Срок контракта бывшего главного тренера Али Алиева истек в декабре прошлого года. В клубе сообщили, что по обоюдному согласию стороны решили не продлевать сотрудничество.

«За 5 лет в Петропавловске Али Алиев вырос из известного футболиста в очень перспективного и многообещающего специалиста. Он становился лучшим игроком чемпионата, а теперь был признан и лучшим тренером. Причем абсолютно заслуженно.
Но он, как мне кажется, хочет новых вызовов и впечатлений. Его уход - наше обоюдное решение. Я к нему отношусь как к своему сыну, болельщики его очень полюбили и он внес весомый вклад во все последние достижения клуба», - написал на своей странице в Instagram президент клуба Григорий Лория.


Фото: www.fc-sheriff.com


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Назначения,
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Автор:

Олеся Жуковень

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