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Новый тренер Головкина рассказал о своей зарплате
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наставник казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Джонатон Бэнкс рассказал о финансовой стороне их сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
- Прокомментируете причины расставания Головкина с Санчесом? Кстати, вы будете работать с фиксированной ставкой?
- Меня не волнует, почему они разошлись. Я не собираюсь это комментировать. Что касается зарплаты, то я не хочу обсуждать детали, но по вопросам бизнеса всё хорошо, насколько я понимаю.
Напомним, причиной расставания Головкина и Санчеса стал нерешенный финансовый вопрос: Геннадий хотел урезать своему тренеру зарплату, на что тот отказался пойти. Теперь GGG работает с Бэнксом, под руководством которого дебютирует 8 июня в бою с канадцем Стивом Роллсом (19-0, 10 КО). Котировки букмекерской конторы Париматч таковы: победа Головкина - 1.01, победа Роллса - 19, ничья - 34. Бой пройдет в промежуточном весе, в 164 фунтах.
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