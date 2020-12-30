Новый трамвайный маршрут запустят в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Об этом рассказал кандидат в депутаты Павлодарского городского маслихата от партии «Nur Otan» Муслим Махмудов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодарский городской предвыборный штаб партии «Nur Otan» .

Сегодня Муслим Джафарович возглавляет АО «Трамвайное управление». Поэтому на встрече с представителями Ассамблеи народа Казахстана рассказывал о развитии городской транспортной инфраструктуры.

«Я живу на Дачном. И я не могу на трамвае доехать до «Дома Дружбы». Что можно с этим сделать? Может быть, планируете запустить новый маршрут?» - поступил вопрос от одного из этнокультурных объединений.

Муслим Махмудов сообщил, что скоро будет проложена новая линия, появится «правый поворот на Дачный», и люди смогут без пересадки добраться до нужного места.

«До 2023 года мы полностью охватим микрорайон «Достык». Планируем построить новую трамвайную ветку от улицы Ладожская до кольца на аэропорт. Там будет наше разворотное кольцо, - пояснил Муслим Махмудов. – Кроме того, к нам часто обращаются жители города, просят построить трамвайную ветку на Втором Павлодаре. Эту просьбу я передал акиму города. Надеемся, что вопрос будет решен положительно».

Отметим, сегодня улучшения качества дорог и развитие транспортной инфраструктуры – один из основных приоритетов партии «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда города Павлодар Павлодарской области партии «Nur Otan»