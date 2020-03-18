Новый Telegram-канал будет информировать алматинцев об изменениях схем маршрутов автобусов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Алматы информировать заранее горожан об изменениях схем маршрутов будут в новом Telegram-канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мессенджере Telegram с 18 марта начнет работу новый канал, который позволит оперативно оповещать алматинцев об изменениях существующих или появлении новых схем маршрутов общественного транспорта. Создан он был Транспортным холдингом Алматы для удобства горожан. Ведь зачастую о том, что привычный маршрут претерпел какие-то корректировки, большинство пассажиров узнавало постфактум.

«Чтобы охватить информацией большее количество людей и было принято решение создать онлайн-площадку, с помощью которой пользователи смогут получать информацию заранее и из первых рук, а точнее практически сразу после ее утверждения в уполномоченном органе — управлении городской мобильности Алматы», - сообщили в акимате.

Публикации в новом Telegram-канале будут содержать краткую, но понятную информацию о грядущих изменениях в маршрутах. Присоединиться к нему легко — необходимо пройти по ссылке t.me/THA_Info.