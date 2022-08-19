19 Августа 2022 03:14

Новый тариф на вывоз мусора разрабатывают в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жители города Кокшетау давно привыкли к переполненным мусорным бакам и лежащим рядом грудам мусора. В ТОО «Кокше Тазалык» говорят, что предприятие периодически сталкивается с поломкой техники, но сделать ничего не может – слишком мал тариф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас сломались мусоровозы, из-за этого мы не успеваем вывозить мусор. Мусоровозы сейчас потихоньку ремонтируем. На минувших выходных работало всего три-четыре мусоровоза вместо семи. Поэтому за выходные все просто завалило мусором», - пояснил начальник по благоустройству ТОО «Кокше Тазалык» Байнияз Жанияз.

По его словам, ежедневно предприятие должно закрывать семь маршрутов.

К сожалению, тариф на вывоз мусора в областном центре очень маленький – всего 151 тенге с человека. Причем, он не менялся с 2012 года, тогда как ГСМ и автозапчасти значительно выросли в цене. ТОО «Кокше тазалык» не имеет возможности обновить свою технику, которая периодически выходит из строя. Да и у самого населения, как добавил Байнияз Жанияз, есть долги за вывоз мусора – 54 млн тенге.

«Сейчас рассматривается вопрос повышения тарифа. Пока его не утвердили, но ожидаем. Возможно, к сентябрю», - сообщил он.

Если тариф повысят, то предприятие надеется, что ситуация с вывозом мусора в областном центре изменится в лучшую сторону.

Ранее аким города Кокшетау Бауржан Гайса говорил, что с вывозом мусора из областного центра готова помочь столичная компания, но работать с таким смешным тарифом она тоже не будет.

«Сегодня у «Кокше тазалык» нет возможности обновлять технику, ее вечно не хватает. Идут съезды с линии. Если одна машина сломалась, линия остается без уборки. Вторая машина сломалась – вторая линия остается. Мы переговорили с компанией из Нур-Султана, которая готова к нам зайти, но они говорят, что по такому тарифу, как у нас, никто работать не будет. Они удивляются, что еще наши компании работают. Сейчас мы провели конкурс на разработку тарифа. Предварительные цифры – в районе 400-500 тенге. Тогда с таким тарифом они готовы зайти к нам с новой техникой и современными раздельными контейнерами», - поделился аким города Кокшетау Бауржан Гайса.