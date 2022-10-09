Новый тариф на вывоз мусор утвержден в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау утвержден новый тариф на вывоз мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Долгое время тариф в Кокшетау на вывоз мусор оставался одним из самых низких в республике. Утвержденный еще в 2012 году, он застыл на отметке в 151 тенге. Коммунальные предприятия то и дело жаловались на невозможность работать с таким тарифом, а горожане – на то, что мусор убирается плохо. Забитые мусорные баки сами предприятия, занимающиеся вывозом мусора, объясняли старой техникой, которая то и дело ломалась. Обновить ее было невозможно.

Теперь в соответствии с заключенным договором между ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» и ТОО «Казахстанский центр нормирования отходов» сотрудники ТОО провели работу по расчету тарифа на сбор и транспортировку твердых бытовых отходов по городу Кокшетау.

«Для расчета тарифов были приняты данные затрат ТОО «Кокше Тазалык» за 12 месяцев. Тариф на сбор и транспортировку за 1м3 ТБО един для физических и юридических лиц. Расчет тарифа для жителей благоустроенного и неблагоустроенного домовладений, садоводческих кооперативов производится по нормам образования и накопления ТБО», – сообщил заведующий сектором технадзора отдела ЖКХ Ерболат Серикпаев.

Депутаты кокшетауского городского маслихата утвердили новый тариф. Согласно нему, для благоустроенных домовладений стоимость услуг с учетом налога на добавленную стоимость составит 500 тенге в месяц с человека, для неблагоустроенных домовладений – 580 тенге, годовой тариф на единицу на 1 м3 – 3549 тенге.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау разрабатывают новый тариф на вывоз мусора.