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Новый суточный максимум заражений КВИ выявлен в России
4 Августа 2022 15:21

Новый суточный максимум заражений КВИ выявлен в России

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 126 против 14 638 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным со 2 апреля, когда зафиксировали 17 949 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 653 867 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 44 против 43 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 382 604 человека. Количество случаев выздоровления за сутки составило 9 752 против 10 266 днем ранее.

За сутки в России госпитализировали 1 916 заболевших ковидом. Число госпитализаций увеличилось в 41 регионе и уменьшилось в 38, еще в 6 ситуация не изменилась.


Фото: tass.ru

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