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Новый суд Трампа: журналистка обвиняет экс-президента в изнасиловании

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 22:02
Новый суд Трампа: журналистка обвиняет экс-президента в изнасиловании Фото: THE WASHINGTON POST/GETTY IMAGES

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В манхэттенском федеральном суде начинается слушание иска, который писательница и журналистка Элизабет Джин Кэррол возбудила в ноябре прошлого года против бывшего президента США миллиардера Дональда Трампа, обвиняя его в оскорблении действием и клевете. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Поскольку речь идет о гражданской тяжбе, закон не требует присутствия Трампа в суде. Он должен был бы явиться туда, лишь если бы его вызвали свидетелем.

Адвокат 79-летней истицы Роберта Каплан известила судью, своего однофамильца Льюиса Каплана, что не намерена вызывать Трампа. Его адвокаты Джо Такопина и Алина Хабба заявили, что решат вопрос о вызове Трампа свидетелем защиты в зависимости от того, как будет проходить процесс, который продлится неделю, максимум две. 76-летний экс-президент отвергает все обвинения истицы.

Кэррол, которая много лет была комментатором журнала Elle, собирается дать показания, в которых она обвинит бывшего президента в изнасиловании, якобы имевшем место в середине 1990-х в примерочной роскошного универмага Bergdorf Goodman. Магазин находится на манхэттенской 5-й авеню почти напротив Trump Tower, многолетней резиденции ответчика, который сейчас проживает во Флориде.

Ровно три недели назад Трамп прилетал в город на первоначальное оформление в местном суде, расположенном в нескольких кварталах от федерального. В местном суде Трампу предъявлены уголовные обвинения, связанные с платой за молчание, которую получила от него порноактриса Сторми Дэниэлс, утверждающая, что у нее была с ним в 2006 году мимолетная интрижка. Трамп это неизменно отрицает.

В апреле же он прилетал в Нью-Йорк на допрос по иску о финансовых нарушениях, который вчинила ему и трем его взрослым детям генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс.

Одна из прокуратур Джорджии расследует предполагаемую попытку Трампа вмешаться в подсчет голосов, поданных в этом штате на президентских выборах 2020 года, Федеральный спецпрокурор расследует дела о присвоении Трампом секретных документов своей администрации и о его предполагаемой роли в инспирировании беспорядков в вашингтонском Капитолии, разразившихся после его митинга 6 января 2021 года.

Наконец, жизнь еще теплится в иске о защите чести и достоинства, возбуждённом против Трампа той же Кэррол в 2019 году, когда ответчик был еще президентом. В то время она напечатала в журнале New York Magazine отрывок из своих воспоминаний «Зачем нам нужны мужчины?» и впервые публично обвинила в нем Трампа в изнасиловании.

Трамп заявил тогда, что не знаком с Кэррол, и что «людям нужно дорого платить за такие лживые утверждения». Он и его Белый дом обвинили Кэррол в намерении его оговорить с тем, чтобы продать больше книг. Трамп также заметил, что не мог ее изнасиловать, поскольку она не в его вкусе. Отсюда иск Кэррол о защите чести и достоинства.

Иск запомнился судебным летописцам позицией тогдашнего минюста США, заявившего, что раз Трамп является в данный момент главой государства, то истица судит не его, а само государство, и вызвался его защищать. Если бы суды согласились с этой трактовкой, то иск бы скорее всего приказал долго жить, потому что судить в США государство за клевету нельзя. Иск завяз в судах и сейчас практически заморожен.

В мае прошлого года легислатура штата Нью-Йорк приняла закон, отменяющий на год срок давности на половые преступления с тем, чтобы их жертвы могли обратиться в суд вне зависимости от того, как давно они подверглись насилию. Кэррол активно проталкивала эту инициативу, выступила на пресс-конференции в Олбани, столице штата, и слала местным законодателям страстные письма с призывом одобрить эту меру.

Закон вошел в силу в прошлогодний День благодарения, приходившийся на 24 ноября, и вскоре после полуночи Кэррол вчинила Трампу второй иск. По своему обыкновению ответчик неоднократно обрушивался на нее, в том числе в своей соцсети Truth Social, в которой он назвал ее иск «чистой воды аферой» и сказал, что вменяемого ему изнасилования «никогда не было». Судья Каплан распорядился, чтобы присяжные на процессе оставались анонимными даже для адвокатов сторон.

Как говорится в исковом заявлении Кэррол, где-то в 1995 или 1996 году они столкнулись с Трампом в дверях Bergdorf Goodman и разговорились. Трамп сказал, что ищет подарок для женщины и попросил Кэррол ему помочь. Перебрасываясь шутками, они поднялись на лифте на этаж, на котором продавалось женское белье. Если верить истице, в этот момент там не оказалось ни покупателей, ни продавщиц, хотя, по словам завсегдатаев, модный магазин обычно переполнен.

Воспользовавшись безлюдьем, Трамп якобы затащил истицу в примерочную, припер ее к стене, стянул вниз колготки и насильно ею овладел.

Адвокаты истицы заявляют, что «сексуальное нападение Трампа привело к тому, что Кэррол пренесла затяжную психологическую травму, утрату достоинства и интимных отношений и вторжение в ее личное пространство».

Истица не требует от Трампа какой-то конкретной суммы. В случае ее победы сумму определят те же присяжные.


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