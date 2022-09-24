Новый статус в Лиге наций - кто может стать соперником Казахстана в следующем сезоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футболисты сборной Казахстана обыграли Беларусь в рамках Лиги наций и обеспечили себе первое место в группе, вместе с ним и повышение в статусе турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прощай, дивизион С!

Перед матчем сборных Казахстана и Беларуси у команд было полярно разное турнирное положение, и соответственно перспективы: наши футболисты, одержав четыре победы в четырех матчах, сенсационно возглавили группу с 10-ю очками. Белорусы же набрали только два очка, а потому победа в столице Казахстана им нужна была, как воздух, для того, чтобы хотя бы сохранить прописку в Лиге С. Между тем, в нынешнем сезоне только сборная Беларуси сумела отнять у казахстанцев очки – в Минске команды сыграли вничью 1:1.

Победив белорусов в Астане, футболисты сборной Казахстана застолбили за собой первое место в группе С-3, теперь наших спортсменов подвинуть с пьедестала не сможет никто. До конца группового турнира остался один тур, заочную борьбу за вторую строчку в группе будут вести команды Словакии и Азербайджана. Азербайджанцам в Баку надо будет победить лидера группы - то бишь сборную Казахстана. Магомед Адиев вполне может по-экспериментировать с составом, дав отдохнуть ведущим игрокам, и спокойно готовиться к следующему сезону. Если азербайджанцам удастся таки нанести Казахстану первое поражение, то сборная Словакии уже догнать их не сможет, даже в случае победы над белорусами в Братиславе. Что касается последних, нашим соседям придется биться с другими аутсайдерами дивизиона С в стыковых матчах, и в случае неудачи, им придется перекочевать в дивизион D, к таким командам как Лихтенштейн, Люксембург, Мальта и другие команды из стран, именуемых в футболе «европейскими карликами». Будем все же надеяться, что «белые крылья», как их прозвали болельщики, сумеют остаться в дивизионе. Говоря о возможных соперниках, в стыках белорусам предстоит биться с кем-то из следующих национальных команд - Литва, Гибралтар (которые также потеряли шансы занять даже третье место в группе), либо с кем-то из дуэта Северная Ирландия и Косово, которые в двух оставшихся им турах попробуют задержаться на третьей строке.

Кто будет ждать казахстанцев в дивизионе В

В нынешнем сезоне дивизион В состоит из следующих команд: это Шотландия, Украина, Ирландия, Армения, Исландия, Израиль, Албания, Босния, Финляндия, Румыния, Черногория, Швеция, Норвегия, Сербия, Словения. Однако этот состав к следующему сезону существенно поменяется - так устроена Лига Наций. Победители групп перейдут в дивизион А, команды, занявшие четвертые места, «провалятся» в дивизион статусом ниже.

Пока доподлинно точно известно, что в процессе перехода в дивизион В компанию казахстанцам составит Турция, которая также застолбила за собой первое место в группе. В оставшихся двух группах дивизиона С за возможность повышения статуса в турнире поборются Греция с Косово, а также Грузия, Северная Македония и Болгария. Поэтому, кто-то из этих команд также войдет вместе с Казахстаном в дивизион В. Что касается нынешних участников дивизиона В, то точно предугадать пока не представляется возможным, поскольку за два тура до конца практически во всех группах идет ожесточенная борьба, и лидер, как и аутсайдер, может смениться.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что в дивизион В спустится несколько команд из дивизиона А, которые не сумеют подняться выше четвертого места. Пока, больше шансов, что это будут сборные Австрии, Швейцарии, Англии и Уэльса. Поменяться с ними местами в теории могут команды Франции и Польши. Но опять-таки, в некоторых группах ситуация может измениться, а потому все покажут оставшиеся два тура.

В любом, случае – нынешний успех сборной Казахстана по футболу можно считать историческим. Во-первых, наша команда обеспечила себе лидерство за тур до конца турнира. Во-вторых, сборная Казахстана впервые в своей истории и в истории Лиги наций сыграет в дивизионе В турнира. Кроме того, вчерашняя победа над белорусами также первая в нашей истории, до этого побеждать этих соседей нам еще не удавалось. Кто бы не стал соперником нашей сборной, однозначно это будут сильные команды. Но теперь, глядя на игру наших футболистов, которые перестали играть с оглядкой на свои ворота и всегда стараются играть с позиции силы, можно с оптимизмом смотреть в футбольное будущее страны.

Казахстанцы победили футболистов Беларуси со счетом 2-1 и вышли в лигу «B» Лиги наций.

В первом тайме Рамзан Оразов нашел в штрафной забежавшего Михаила Габышева и тот переиграл Егора Хаткевича при выходе один на один — 1:0. Сравнять гостям удалось в компенсированное к первой половине время, сделал это Павел Савицкий — 1:1. Во второй половине отличные моменты забить упустили Сергей Малый и Габышев, у соперников были свои шансы, свой уровень демонстрировал Игорь Шацкий. Наставники сделали замены, казахстанцы прибавили и добились своего, победный мяч провел Бактиер Зайнутдинов. 2:1 — первая победа Казахстана под Беларусью в истории.

Исторический успех национальной сборной главный тренер Магомед Адиев объяснил следующим образом: Как я люблю говорить, футбол многогранен. У любой команды бывают, как взлеты, так и падения. Мы показали свои силы — и стали первыми. Нам приятно то, что происходит с нашей сборной и страной. Нас поддерживают. Главная наша заслуга в том, что мы едины», - сказал Магомед Адиев.

Глава государства поздравил спортсменов. «Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!», - написал Президент РК в Twitter.

Официальный сайт УЕФА тоже отреагировал на победу сборной Казахстана над Беларусью. «Казахстан сотворил историю. И пусть это звучит немного пафосно, сегодня — это факт. Казахстанцы обыграли Беларусь дома и досрочно стали победителями группы С3. Последняя игра для команды Магомеда Адиева — чистая формальность, никто казахстанцев уже не догонит.

После финального свистка вся сборная Казахстана собралась в центре поля и отпраздновала победу. Для команды Адиева этот результат можно назвать неожиданным. В группе со Словакией в Казахстан мало кто верил», - говорится в комментарии.





Фото: www.kff.kz