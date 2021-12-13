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Новый стандарт обучения внедрят в детских садах СКО

13 Декабря 2021 16:26
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Новый стандарт обучения внедрят в детских садах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следующем году запустят проект по трансляции передового опыта ведущих детских садов. Об этом сообщил руководитель управления образования Назир Жашибеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Н.Жашибекова, проект внедряется с целью повышения качества дошкольного образования. Кроме того, с нового года детские сады смогут самостоятельно определять направление работы.

«Во исполнение поручения Президента разработана новая модель развития дошкольного образования и обучения. Его реализация начнется в новом учебном году. Для этого будет изменен государственный стандарт и изменена типовая учебная программа по принципу «обучение через игру». Дошкольным организациям будет предоставлена возможность самостоятельно определять направление развития. Качество подготовки дошкольников проверяется независимой системой оценивания ECERS», - сказал Н.Жашибеков.

В регионе уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 100%, от 2 до 6 лет – 86,9%. По словам руководителя управления образования, над последним сейчас активно работают. С начала года открыли 238 мест для малышей, до конца года создадут еще 362 места.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование  
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Автор:

Олеся Жуковень

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