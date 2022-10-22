Новый стадион открыли в канун Дня Республики в Акмолинской области

САНДЫКТАУ. КАЗИНФОРМ – В канун Дня Республики в селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области введен в эксплуатацию стадион «Урожай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уверен, что стадион станет центром спортивной жизни как для профессионалов, так и для простых любителей активного досуга района. Самое главное — это формирование у нашей молодежи стремления заниматься спортом, вести здоровый образ жизни», - подчеркнул аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Строительство стадиона стало возможным в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». Кстати, по этому проекту строятся также спортивные комплексы в селах Мадениет Бурабайского района и Жаксы Жаксынского района, а также капитально отремонтирован стадион в селе Шортанды.

«За последние три года в регионе введены семь физкультурно-оздоровительных комплексов. В текущем году за счет частных инвестиций завершилось строительство спортивного комплекса в селе Шуйское Атбасарского района. На стадии завершения строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Ерейментау. Всего до 2025 года запланировано строительство ФОКов в городах Косшы, Есиль, селах Родина Целиноградского района и Коргалжын Коргалжынского района. Также выделены средства на капитальные ремонты спортивных объектов и установку 42 спортивных площадок в десяти районах», - проинформировали в областном акимате.