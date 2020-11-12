Новый срез партийных рейтингов опубликовали казахстанские социологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») представляет очередной срез партийных рейтингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт института.

Опрос проводился на собственные средства института в октябре 2020 года в виде интервью (face-to-face), 1200 респондентов, по репрезентативной выборке, погрешность составила +/- 2,82%.

На вопрос: «Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, тогда за какую политическую партию вы бы проголосовали?» подавляющее большинство – 72,1% отдали бы свой голос за партию Nur Otan. Рейтинги других партий – Ак жол – 5,1%; КНПК (Халық партиясы) – 2,9 %; Ауыл – 2,7%; ОСДП – 2,3%; Бiрлiк (Адал) – 1,9%. Затруднились с выбором 13,0% респондентов.

Результаты комментирует директор института, магистр социальных наук Айнур Мажитова:



«В электоральных опросах одним из ключевых вопросов является не только то, как проголосуют избиратели, а о том, придут ли они на избирательные участки. Ведь на явку влияет много совершенно случайных факторов, вплоть до погоды и самочувствия.

Определить, что помешает избирателю найти в себе силы дойти до избирательного участка – задача для социологов нетривиальная. Классический пример, который описан в учебниках – модель прогнозирования явки, используемая американскими полстерами (специалистами, изучающими общественное мнение) – модель вероятного избирателя, предложенная Джорджем Гэллапом полвека назад – с её помощью Дж. Гэллап в 1936 году точно предсказал результат одного из кандидатов в Президенты страны – Ф. Рузвельта. С тех пор модель модернизировалась, но общие принципы её построения остались прежними. В основе модели лежит чёткий набор вопросов о намерении респондента участвовать или не участвовать в выборах. Формулировки вопросов прогнозного блока анкеты отточены десятилетиями. Обычный набор включает в себя, помимо вопроса о намерении голосовать, вопросы о том, думает ли респондент о выборах, знает ли он где находится его избирательный участок, как часто он сам принимает участие в голосовании, голосовал или не голосовал ли он на последних выборах и другие. Вместе с тем модель Дж. Гэллапа, несмотря на высокий авторитет его имени в области проведения опросов общественного мнения, также подвергается перманентной критике. Суть этой критики заключается в том, что модель не даёт устойчивых результатов – цифры меняются вместе с опросными данными и порой скачкообразно. Одно из предположений, которое это объясняет, состоит в том, что электоральные настроения достаточно турбулентны – не все избиратели могут заранее с точностью озвучить свои намерения и политические предпочтения.



Мы в своих опросах замеряем потенциальную явку с помощью вопроса «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, пошли бы вы голосовать?». Для вариантов ответов используем пятиступенчатую шкалу – «Да», «Скорее да», «Скорее нет», «Нет», «Затрудняюсь ответить». Согласно результатам замера, также проведенного в октябре, потенциальная явка избирателей составляет 66,7%, именно столько респондентов ответили утвердительно на вопрос о своем намерении принять участие в голосовании. 15,4% - респондентов это так называемые абсентеисты, те, кто по их ответам не примут участие в голосовании на парламентских выборах. Остальные пока не определись в данном вопросе».