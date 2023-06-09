Новый способ обеспечения сельских школ молодыми специалистами нашли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодые специалисты с непедагогическим высшим образованием смогут работать в сельских школах Карагандинской области. Для участия в проекте отобраны по конкурсу 49 человек, которые бесплатно пройдут переобучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Два месяца назад управление образование области заключило меморандум с общественным фондом Teach for Qazaqstan. О первых результатах сотрудничества рассказала руководитель областного управления образования Гульсум Кожахметова на своей странице в Facebook.

«В рамках меморандума будут привлечены в сферу образования молодые специалисты с высшим непедагогическим образованием. Разработанные меры позволят переквалифицировать их и обеспечить дальнейшее сопровождение в течение контрактного периода. Представители фонда Teach for Qazaqstan провели встречи с коллективами школ из сельских регионов и малых городов. В результате определили 15 школ-партнеров, которые особенно нуждаются в педагогических кадрах. На конкурсной основе отобраны 49 молодых специалистов. После обучения и получения сертификата они будут трудоустроены в школах-партнёрах», - пояснила руководитель областного управления образования.

По ее словам, участники проекта получат методическую помощь. Их будут курировать специалисты и коучи.

Кроме того, курсы повышения квалификации организуют для руководителей школ, включенных в проект.