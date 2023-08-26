РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:43, 26 Август 2023 | GMT +6

    Новый способ казни испробуют в США

    None
    None
    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Власти штата Алабама хотят впервые в истории США казнить заключенного с помощью чистого азота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    По данным агентства Associated Press, прокуратура штата обратилась в местный суд, чтобы назначить дату казни для 58-летнего заключенного. При этом, как отмечает агентство, власти собираются его казнить, заставив дышать только азотом, что приведет к гипоксии.

    Такой способ казни разрешен в трех американских штатах, но никогда ранее не применялся. Власти Алабамы разрешили использовать его только в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.


    Теги:
    Америка Мировые новости США
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!