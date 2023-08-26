17:43, 26 Август 2023 | GMT +6
Новый способ казни испробуют в США
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Власти штата Алабама хотят впервые в истории США казнить заключенного с помощью чистого азота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.
По данным агентства Associated Press, прокуратура штата обратилась в местный суд, чтобы назначить дату казни для 58-летнего заключенного. При этом, как отмечает агентство, власти собираются его казнить, заставив дышать только азотом, что приведет к гипоксии.
Такой способ казни разрешен в трех американских штатах, но никогда ранее не применялся. Власти Алабамы разрешили использовать его только в 2018 году на фоне нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.