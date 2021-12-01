Новый способ донести информацию о вреде наркотиков придумали акмолинские наркополицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские наркополицейские поощрили студентов, правильно ответивших на вопросы, связанные с проблемами употребления и распространения наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области, совместно с областным управлением образования их сотрудники посетили организации технического и профессионального обучения. В восьми колледжах региона были проведены встречи со студентами 1-2 курсов, а это около 600 учащихся.

В ходе встречи сотрудник УПН, майор полиции Разия Курсанова рассказала о проблемах и опасности употребления наркотических, психотропных веществ и ряда аптечных препаратов, а также о способах вовлечения молодежи в наркобизнес. Также молодежи был показан профилактический фильм, в котором показаны все проблемы, связанные с современными наркотиками.

По завершении каждой встречи спикером проводилась тематическая викторина, по результатам которой победитель получал подарок.

«Чтобы привлечь внимание слушателей к себе во время выступления, перед его началом объявлялось, что по результатам выступления, обсуждения, будет проведена викторина, и тот, кто быстро и правильно ответит на все вопросы, получит подарок. И это возымело успех. Парни и девушки внимательно слушали и активно участвовали в дискуссии. В завершении желающим раздавался опросник, победители награждались подарками. И такой метод донесения информации «зашел» молодежи. Думаем, и дальше практиковать его», - резюмировала наркополицейский.