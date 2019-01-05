Новый способ борьбы с гололедом используют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске в этом году используют новый антигололедный реагент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пока реагентом «Ледоруб» российского производства обрабатывают брусчатку на местном арбате - улице Конституции Казахстана. В состав реагента входят натрий и хлористый кальций. Производители заверяют, что смесь не оставляет грязи, безопасна для животных, не портит обувь и мех. Реагент не действует разрушающе на дорожное покрытие, поскольку взаимодействует с наледью.

Реагентом покрывают чистую брусчатку. Кристаллы препятствуют образованию льда на дорожном покрытии в течение 3-4 дней.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог говорят, что смесь апробировали в прошлом году на небольших участках. Реагент экономичен, даже не пришлось увеличивать бюджет на его приобретение.

На остальных дорожных покрытиях по-прежнему используют песко-соляную смесь. Ею посыпают тротуары, участки дорог на перекрестках, остановках и пешеходных переходах.

По информации пресс-службы отдела, в этом году на обработку противогололедными материалами тротуаров и проезжей части выделили 22 млн тенге.