Новый спортивный комплекс открыли в селе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области предприниматель из Сайотеса Есиман Басанов, получив государственный заказ, открыл в родном селе спортивный клуб, который получил название «Батыр», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В спортивном комплексе возможность бесплатно заниматься самбо и дзюдо получат около 350 подростков и молодых людей. В спорткомплексе работают опытные тренеры, которые, по словам специалистов, способны продвигать молодежь на мировой уровень в спортивной сфере.

О необходимости обеспечения всех районных центров спортивными кружками, охвата детей бесплатными спортивными секциями в своем послании говорил Президент страны. Государство дает для этого сегодня все возможности. Спорткомплекс «Батыр» в Сайотесе был открыт в рамках финансируемой государством программы госзаказа. Эти меры, как отметили в акимате, направлены на развитие массового спорта, ведение здорового образа жизни, а также воспитание подрастающего поколения.

Честь разрезания ленты соцобъекта была предоставлена именитым спортсменам - победителю Кубка Азии, Европы, бронзовому призеру чемпионата мира Амирбеку Женисову и пятикратному чемпиону РК, трехкратному победителю чемпионата Азии, серебряному призеру чемпионата мира Нуркену Домбаеву.

На торжественной церемонии открытия спорткомплекса аким района Тлек Кошмаганбетов пожелал удачи юным спортсменам.

Добавим, что аким района на собственные средства обеспечил спортивными костюмами порядка 200 сельских спортсменов.