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Новый спортивный комплекс открыли в селе Акшукур в Мангистауской области

14 Декабря 2021 19:40
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Новый спортивный комплекс открыли в селе Акшукур в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - К 30-летию Независимости страны в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс на 160 мест, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие руководитель областного управления спорта К. Жумабаев, аксакалы села и юные спортсмены.

В данном спортивном комплексе открыты кружки по 11 видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, казакша курес, дзюдо, бокс, гимнастика. В нем будут работать 22 профессиональных тренера.

В 2021 году спортом занимается 31,8% населения Тупкараганского района. Средняя обеспеченность спортивной инфраструктурой на 1000 человек населения составляет 31,5%. За последние 5 лет введено в эксплуатацию 2 спортивных комплекса, в настоящее время за счет бюджета ведется строительство еще одного спортивного комплекса.

На сегодняшний день в Тупкараганском районе 15 спортивных площадок, 2 центра стрелковых тир, 11 спортивных залов, 5 уличных тренажеров, 4 спортивных комплекса. В городе Форт-Шевченко также функционируют районная детско-юношеская спортивная школа, филиал районной детско-юношеской спортивной школы села Акшукур, спортивный комплекс села Таучик и спортивный комплекс «Сулеймен».

Напомним, в рамках 30-летия Независимости страны и 60-летия Мангистауской области для жителей города Жанаозен открылся современный многофункциональный спортивный комплекс.


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#Спорт   #Мангистауская область   #Регионы   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Аида Абулханова

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