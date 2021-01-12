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Новый список «Nur Otan» демонстрирует профессиональный рост Парламента - эксперт

12 Января 2021 21:08
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Новый список «Nur Otan» демонстрирует профессиональный рост Парламента - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый список «Nur Otan» демонстрирует профессиональный рост нового Парламента. Таким мнением поделилась руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следует отметить 70 % обновление списка партии «Nur Otan». То есть, новые лица в Парламенте будут работать по законодательной части. Во-вторых, новый Парламент – результат общественно-политического консенсуса. Это означает учет интересов со стороны общества. В третьих, в утвержденном списке есть лидеры общественного мнения, члены Национального совета общественного доверия, влиятельные лица в обществе. Все это демонстрирует профессиональный рост нового Парламента», - прокомментировала Алуа Жолдыбалина.

Напомним, сегодня, 12 января, решением Бюро Политического Совета партии «Nur Otan» в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва.


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#Нур Отан   #Выборы-2021  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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