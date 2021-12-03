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Новый список нарушителей карантина опубликовали в Алматы

3 Декабря 2021 14:23
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Новый список нарушителей карантина опубликовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы еще 24 жителя с «красным» статусом оштрафованы каждый на 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Указанные жители с «красным» статусом не были допущены на объекты, работающие по проекту «ASHYQ».

«Алматинцы с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по «ASHYQ». Это ЦОНы, рестораны, театры, ж/д вокзал, ТРЦ, рынки, школы, организации образования, гостиницы, салоны красоты и другие объекты», - сообщили в ДСЭК города.

В этой связи департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей.

Список нарушителей опубликован на сайте ДСЭК.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Гульзат Сахова

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