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Новый спикер парламента избран в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
5 Октября 2022, 19:51
Новый спикер парламента избран в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня на заседании парламента Кыргызстана избран новый председатель Жогорку Кенеша (парламента КР) лидер парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Нурланбек Шакиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша КР.

Должность председателя ЖК КР стала вакантной сегодня после сложения по собственному желанию полномочий прежнего спикера Таланта Мамытова.

Кандидатуру Н.Шакиева выдвинули три фракции «Ата-Журт Кыргызстан», «Альянс» и «Ишеним» и депутатская группа «Элдик». По итогам тайного голосования из 87 депутатов в поддержку его кандидатуры проголосовали 80 народных избранников.


Фото: kabar.kg


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