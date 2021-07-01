Новый Специализированный межрайонный административный суд открыли в Актобе

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - В Актобе сегодня состоялось открытие нового областного специализированного межрайонного административного суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

В мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, руководители государственных и правоохранительных органов, ветераны судебной системы, представители НПО и СМИ.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев, в целях реализации концепции «слышащего государства», поручил проработать вопрос качественного рассмотрения обращений граждан. В этой связи был разработан проект законодательства и принят Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, который вводится в действие с 1 июля этого года. Сегодня для упрощения порядка обращения граждан и улучшения контроля запущена информационная система «Е-Өтініш». Для работы в данной системе в течение двух месяцев прошли обучение 2439 сотрудников местных исполнительных органов. Кроме того, в целях создания благоприятных условий для заявителей на базе Центров обслуживания населения начали работу 16 фронт офисов», - отметил Ондасын Уразалин, выступая с поздравительной речью.

Он выразил уверенность, что новый Административный процедурно-процессуальный кодекс, в связи с принятием которого и открыт новый суд, будет способствовать эффективному, своевременному и качественному рассмотрению государственными органами обращений граждан.Добавим, новое здание административного суда оснащено с учетом современных стандартов оказания государственных услуг. Помимо прочего, в нем функционирует Фронт-офис с тремя зонами: информационный центр, входящая канцелярия и зона самообслуживания. Предусмотрены отдельные кабинеты для медиаторов, адвокатов и прокуроров.