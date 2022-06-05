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Новый спасательный катер заступил на дежурство на озере Балхаш

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Июня 2022, 23:23
Новый спасательный катер заступил на дежурство на озере Балхаш

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском регионе постепенно обновляют технику спасателей. Одна из последних новинок – многофункциональный катер «Бертіс», изготовленный местной компанией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый катер заступил на боевое дежурство в Балхаше с 1 июня и будет патрулировать акваторию озера весь купальный сезон.

«Катер изготовлен из высокопрочного, не подверженного коррозии материала. Оснащен прожектором, морским радаром с высоким уровнем разрешения, подводным аппаратом для работы на глубине до 100 м, квадрокоптером. В комплектацию входят спасательные круги и жилеты, радиостанции, воздушно-дыхательные аппараты, гидрокостюмы сухого и мокрого типа, водолазные боты и ласты», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

У спасателей на Балхаше на вооружении имеется шесть плавательных средств. Новое быстроходное судно позволит повысить оперативность реагирования при происшествиях на воде.

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Карагандинская область   Безопасность   Общество   ДЧС  
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