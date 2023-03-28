Новый созыв Парламента обеспечивает широкий спектр политических взглядов - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый созыв Парламента выделяется широкой представленностью партийной системы. Об этом рассказал главный эксперт КИСИ при Президенте РК Алишер Тастенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты завершили масштабный электоральный цикл, в который также входили выборы Президента и Сената. По их итогам были качественно обновлены институт президентства – теперь Глава государства избирается только на один семилетний срок и не может быть членом партии, – а также состав всего Парламента. Состав Сената изменился на 80%, а Мажилиса – на 70%. Тем самым произошло обновление всей политической системы Казахстана», - сказал Алишер Тастенов.

«Новый созыв Парламента выделяется широкой представленностью партийной системы – 6 из 7 участвовавших в выборах партий прошли в Мажилис. Это обеспечивает широкий спектр политических взглядов – как центристских и социал-демократических, так и консервативных, традиционных, а также и оппозиционных. В свою очередь это создает благоприятное поле для дискуссий и конкуренции лучших идей в стенах Парламента», - отметил эксперт.

Также, по словам Алишера Тастенова, оппозиционная партия будет продвигать альтернативную повестку, что заметно повысит градус обсуждения и, соответственно, качество принимаемых решений и законопроектов.

«Усиливает новый состав и палитра реальных лидеров общественного мнения, среди которых правозащитники, журналисты, общественные деятели, бизнесмены, экономисты, юристы, сельские предприниматели и другие. Они будут представлять интересы своих социальных групп и сообщества, а также жителей своего региона. В целом, граждане выдали кредит политического доверия своим депутатам, которые должны реализовать все свои предвыборные обещания, защищать интересы своего электората и повысить эффективность работы Парламента», - резюмировал эксперт.