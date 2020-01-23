Новый совет при Сенате хотят создать депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Дарига Назарбаева предложила создать новый орган при верхней палате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно мы провели рабочие встречи по вопросам развития агропромышленного комплекса. Теперь назрела необходимость создания при Сенате Совета по АПК, где мы бы обсуждали проблемы, поднятые представителями агропромышленного комплекса», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената.

Она напомнила, что недавно был создан Совет по молодежи, который будет обсуждать актуальные вопросы.

«Недавно Правительством утвержден план законопроектных работ на этот год. В план 2020 года вошли 17 проектов законов, направленных на решение важнейших вопросов и поручений Первого Президента-Елбасы и Главы государства», - отметила спикер Сената.

В этой связи, по словам Д. Назарбаевой, комитетам необходимо скоординировать законодательную работу с разработчиками законопроектов.

«Нам необходимо представить Правительству конкретные предложения по законодательной деятельности и волнующим население вопросам и внести соответствующие изменения в законы. Нужно держать на контроле реализацию депутатских вопросов», - заключила она.