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Новый совет при Сенате хотят создать депутаты

23 Января 2020 10:44
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Новый совет при Сенате хотят создать депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Дарига Назарбаева предложила создать новый орган при верхней палате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Недавно мы провели рабочие встречи по вопросам развития агропромышленного комплекса. Теперь назрела необходимость создания при Сенате Совета по АПК, где мы бы обсуждали проблемы, поднятые представителями агропромышленного комплекса», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената.

Она напомнила, что недавно был создан Совет по молодежи, который будет обсуждать актуальные вопросы.

«Недавно Правительством утвержден план законопроектных работ на этот год. В план 2020 года вошли 17 проектов законов, направленных на решение важнейших вопросов и поручений Первого Президента-Елбасы и Главы государства», - отметила спикер Сената.

В этой связи, по словам Д. Назарбаевой, комитетам необходимо скоординировать законодательную работу с разработчиками законопроектов.

«Нам необходимо представить Правительству конкретные предложения по законодательной деятельности и волнующим население вопросам и внести соответствующие изменения в законы. Нужно держать на контроле реализацию депутатских вопросов», - заключила она.


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Ключевые слова: Сенат,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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