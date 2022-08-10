10 Августа 2022 12:01

Новый состав правительства утвердили в Японии

ТОКИО. KYODO NEWS – КАЗИНФОРМ – Прежнее правительство ушло в отставку на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

Экстренное заседание кабинета министров началось в 11:30 по местному времени. В ходе заседания принято решение об отставке правительства. Уход правительства в отставку в полном составе - процедура, необходимая для осуществления перестановок.

Новый список министров зачитал на специальной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сохранил свой пост в правительстве. Новым министром экономики, торговли и промышленности назначен Ясутоси Нисимура. Ясукадзу Хамада стал новым министром обороны Японии. Вернулись в правительство ранее занимавшие различные министерские посты Таро Коно, Санаэ Такаити и Кацунобу Като.

Как сообщало агентство ТАСС, в последние три недели уровень поддержки населения у кабмина во главе с Премьер-министром Фумио Кисидой упал примерно на 10 процентных пунктов. Повлекшие за собой снижение рейтинга проблемы связаны в первую очередь с внутренними вопросами, включая инфляцию и сообщения о связях политиков с противоречивой религиозной организацией «Церковь объединения». В связи с этим каких-либо изменений во внешней политике страны после перестановок не ожидается.





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