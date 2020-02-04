Новый состав Коллегии ЕЭК займется устранением односторонних барьеров в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обозначил приоритеты предстоящей работы международной структуры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

«Во-первых, как и предусмотрено Договором о Союзе и решениями глав государств Союза, до 2025 года необходимо сформировать реально работающие общие рынки. Мы должны быть объективны - в настоящее время нужны более эффективные меры в этом направлении», – сказал М.Мясникович, открывая заседание обновленного состава Коллегии ЕЭК в понедельник.

Вторая задача – доработка Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вынесение документа на заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Третья задача - рост международного авторитета Союза. «Нам предстоит содействовать тому, чтобы существенно увеличить удельный вес Евразийского экономического союза в мировом ВВП, международной торговле. Эти показатели в настоящее время достаточно скромны. Уровень сопряжения ЕАЭС и глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь», например, недостаточен, – заявил М.Мясникович.

Четвертая задача – обеспечение выгод для стран Союза от взаимной торговли и устранение условий для введения странами новых препятствий.

«Мы обязаны готовить убедительные материалы о проблемах и потерях, создаваемых этими препятствиями и односторонними решениями стран-участниц, идущими вразрез с правилами внутренней торговли», - сказал глава Коллегии ЕЭК.

М.Мясникович подчеркнул, что Союз будет стабильно развиваться в том случае, когда будут создаваться совместные кооперационные проекты и предприятия, в том числе евразийские транснациональные компании.

Он также призвал членов Коллегии первостепенное внимание уделить подготовке проектов в реальном секторе экономики и активизации работы по формированию общего финансового рынка ЕАЭС.

Кроме того, председатель Коллегии обратил внимание на проблемные вопросы. В частности, выразил обеспокоенность в связи с системой маркировки товаров и ввозом товаров с нарушениями, в том числе в части льготного применения пошлин. Он поручил проанализировать эти вопросы и в ближайшее время доложить на Коллегии.

​Напомним, М.Мясникович приступил к исполнению обязанностей председателя Коллегии ЕЭК 1 февраля этого года.